Kobiety poprosiły wójta o ten pomnik dla swoich nienarodzonych dzieci. W nocy ktoś go oblał smołą

- Pomnik ufundowała firma kamieniarska, miejsce na cmentarzu komunalnym wykupiła gmina, wszyscy się zaangażowali. Ludzie co roku zbierali się tam na chwilę zadumy w dzień dziecka utraconego. I ktoś w nocy oblał pomnik czarną, smołową farbą, która wżarła się w granit. To było neutralne miejsce. Komu przeszkadzało? - pyta wójt gminy Hażlach. Policja szuka wandali.

W poniedziałek pomnik obejrzał kamieniarz. Wójt: - Oblany jest czarną farbą smołową. Czy da się go uratować? Zależy, jak głęboko farba spenetrowała granit. Można próbować usunąć ją środkami chemicznymi, ale na pewno pomnik się przebarwił. Trzeba by go przeszlifować, ale wtedy może stracić na wartości. Będziemy się zastanawiać, czy nie wykonać nowego. Ale nie da się zrobić identycznego. To nigdy nie będzie ten sam pomnik.