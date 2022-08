Matka i córka znalezione martwe w domu. "Obie kobiety miały liczne rany kłute"

70-latka i jej 48-letnia córka mieszkały same w domu jednorodzinnym we wsi Gruszewnia koło Częstochowy. Od soboty rodzina nie miała z nimi kontaktu. We wtorek osoba bliska przyjechała sprawdzić, co się dzieje. Znalazła ciało młodszej kobiety. W drugim pomieszczeniu policjanci znaleźli ciało jej matki. - Ślady wskazują na udział w tej tragedii osób trzecich - mówi rzeczniczka śląskiej policji.