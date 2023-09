Ciała matki i córki znalezione w domu. Zabójca zadał im "więcej ciosów, niż potrzeba do uśmiercenia"

Gruszewnia: zwłoki dwóch kobiet znalezione w domu. Obie miały liczne rany kłute Nie ustają poszukiwania sprawcy lub sprawców zabójstwa 70-letniej matki i jej 48-letniej córki. Zwłoki kobiet znaleziono w ich domu we wtorek we wsi Gruszewnia koło Częstochowy. Od kilku dni rodzina nie miała z nimi kontaktu, dlatego we wtorek przyjechała krewna, która najpierw odkryła zwłoki młodszej z kobiet. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, w drugim pomieszczeniu znaleźli ciało 70-latki. Marta Kolbus | Fakty po południu TVN24