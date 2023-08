Groził mężczyźnie nożem i ukradł mu auto. Ucieczkę przed policją zakończył na ogrodzeniu

We wtorek (8 sierpnia) po godzinie 14 na Miejscu Obsługi Podróżnych w Knurowie przy autostradzie A1 doszło do rozboju z użyciem noża. Gdy kierowca wyszedł z auta, aby wyrzucić śmieci, podszedł do niego mężczyzna. Poprosił go o wykonanie telefonu do jego rodziny, która rzekomo miała go zostawić. Kiedy okazało się, że podany numer jest niedostępny, mężczyzna wyciągnął z kieszeni nóż motylkowy i skierował go w stronę kierowcy.