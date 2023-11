Szokujące transmisje na żywo. Patostreamerzy mieli znęcać się nad dziewczynami. Nie ma ich już w kraju

Upokarzali młodą dziewczynę

"Podawali alkohol dziewczynie w misce dla psa, do tego 'proszek do prania' do wciągania – jak to nazwali, gdy go szykowali. Już po pół godzinie dziewczyna leżała na podłodze i słabo się czuła. Oni widząc to, robią wyzwanie z całowaniem pijanej dziewczyny, która tuż potem upada, bo nie jest w stanie utrzymać się na nogach – a oni w ramach 'gry w butelkę' skłaniają ją do rozebrania się. Dziewczyna zostaje w samej bieliźnie. Jeden wyrzuca jej koszulkę przez okno. Opowiada, że jest brzydka i ma grzybicę" - relacjonuje we wpisie Maja Staśko.