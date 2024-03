Quad był nowym nabytkiem w rodzinie. 13-latka poszła do garażu obejrzeć pojazd i podkusiło ją, żeby wsiąść. Ubrała kask i wyjechała na ruchliwą drogę publiczną. Gdy policja próbowała ją zatrzymać, rzuciła się do ucieczki, która zakończyła się wywrotką. Dziewczynce na szczęście nic się nie stało, ale będzie musiała tłumaczyć się w sądzie.

Ucieczka, wywrotka, a pod kaskiem twarz dziewczynki

Ojciec nie wiedział, co robi córka

Quad był zarejestrowany jako pojazd samochodowy inny, lekki. - Oznacza to, że do prowadzenia takiego quadu trzeba mieć prawo jazdy kategorii AM, które można zrobić po ukończeniu 14 roku życia. A ta dziewczynka nie miała nawet odpowiedniego wieku, by zrobić taki dokument. Rocznikowo ma 14 lat, ale urodziny będzie obchodzić dopiero za kilka dni - mówi Wiśniewska.