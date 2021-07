Mimi jeździła radiowozem, szukali jej opiekuna

Rasa shih tzu stworzona została do towarzystwa, te psy najlepiej czują" się w domu. Policjanci zwrócili więc uwagę, gdy zobaczyli psa tej rasy samotnie idącego ulicą. W poszukiwaniu jego opiekunów objechali z nim wieś, na koniec zabrali ze sobą do komisariatu. Dopiero tam, przez internet, odnaleźli właścicielkę Mimi.

Ale tego postu nie widzieli policjanci z drogówki w Cieszynie (województwo śląskie), kiedy we wtorek zauważyli we wsi Górki Małe małego psa. Mimi szła sama wzdłuż jezdni.

Shih tzu nazywany jest psem blokowym. Rasę wymyślono do ozdoby mieszkań i towarzystwa dla ludzi.

Jak wyjaśniali na swojej stronie policjanci, "psy, które mieszkają na co dzień w domach, nie są przyzwyczajone do pozostawania w takich warunkach. Mogą w każdej chwili, w momencie, gdy zostaną wystraszone, zachować się nieprzewidywalnie. Przestraszony pies może zacząć uciekać, nie zwracając uwagi na poruszające się drogą pojazdy, a tym samym doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa na drodze. W sytuacji zagrożenie czworonóg może nawet próbować ugryźć".