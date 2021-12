Wpadł do stawu, sam się wydostał i powiedział, że w aucie było jeszcze troje małych dzieci

Zaczęło się od tego, że 36-latek rzucał kamieniami na posesję. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, potrzebował pomocy, bo wpadł autem do stawu. Na brzegu powiedział, że w samochodzie była jeszcze trójka małych dzieci. Policjant skoczył do wody, potem zbiornik przeszukali strażacy. Nikogo nie znaleźli.

Dzieci szukali w stawie policjant i strażacy

Jeden z policjantów od razu wskoczył do stawu. Zanurkował, próbując dostać się do samochodu, by wyciągnąć dzieci. Ale w środku nikogo nie było. Policja wezwała strażaków, którzy przeszukali zbiornik i też nikogo nie znaleźli. A mieszkaniec, który wzywał do Gogołowej policjantów, powiedział im, że nie widział, by w volkswagenie był ktoś jeszcze prócz kierowcy.