Uderzył w nią, gdy stała na chodniku i uciekł. 15-latka zmarła w szpitalu. Świadkami wypadku byli jej rodzice

15-letnia dziewczyna, która została potrącona na chodniku, zmarła po sześciu dniach w szpitalu. Świadkami tragedii byli jej rodzice. Nie zostali jeszcze przesłuchani, są w szoku. Podejrzany kierowca jest w areszcie. Po wypadku uciekł. Gdy go zatrzymano, był pijany.

Prosta, oświetlona droga

Do wypadku w Godowie pod Wodzisławem Śląskim doszło w sobotę 19 września około godziny 22. 15-latka była tam z rodzicami u krewnych. Prawdopodobnie mieli już wracać do domu. Jak przekazał nam Patryk Błasik z zespołu prasowego policji w Wodzisławiu, dziewczyna stała na chodniku przy samochodzie zaparkowanym jeszcze dalej od drogi - na trawniku. Właśnie do niego wsiadała.