Rodzice widzieli, jak zmiótł ją z chodnika. 15-latka w ciężkim stanie, kierowca uciekł

Noc i wiejska, oświetlona droga. 15-latka z rodzicami była u krewnych. Zaparkowali na trawniku, od jezdni dzielił ich chodnik. Gdy dziewczyna wsiadała do auta, zmiótł ją z chodnika inny samochód i odjechał. Policjantów do kierowcy zaprowadził pies.

Jechał z Łazisk w kierunku Gołkowic i - jak podaje policja - "nie dostosował prędkości do panujących warunków". - To wiejska droga, pełna zakrętów, ale tam jest akurat odcinek prosty. Było już ciemno, ale tam droga jest oświetlona - mówi Patryk Błasik z zespołu prasowego policji w Wodzisławiu. - O wypadku przesądziły najprawdopodobniej nadmierna prędkość i przede wszystkim alkohol - dodaje policjant.

Znaleźli ją 20 metrów dalej

Z informacji, przekazanych nam przez Błasika wiadomo, że 15-latka była w Godowie z rodzicami w odwiedzinach u krewnych. Gdy doszło do wypadku, wsiadała do samochodu.

Do kierowcy zaprowadził policjantów pies

Ścigając sprawę, policjanci najpierw znaleźli skodę porzuconą w tej samej miejscowości. - w Godowie, przy ulicy 1 Maja. Ustalili, do kogo należy auto. Nie zastali właściciela w miejscu zamieszkania, ale zdobyli informacje, gdzie mógłby przebywać. Do jego kryjówki doprowadził funkcjonariuszy policyjny pies.

W poniedziałek mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty i przyznał się do zarzucanych mu czynów. Prokurator zawnioskował również o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do wniosku i 19-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Odpowie za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości, nieudzielenie pomocy oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu do 12 lat więzienia.