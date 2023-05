"Uwaga! Woda niezdatna do picia". Mieszkańcy dostali alerty RCB, ściągane są cysterny

Bakterie grupy coli i Escherichia coli zostały wykryte w wodociągach w Głogówku (woj. opolskie). Na terenie ośmiu miejscowości w gminie woda jest niezdatna do spożycia. Ostrzeżenie w tej sprawie wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Ściągamy zewsząd cysterny do przewozu wody pitnej i użytkowej oraz przygotowujemy plan dystrybucji wody" - informuje Zakład Komunalny Głogówek. Na miejsce docierają strażacy ze zbiornikami na wodę.

"Uwaga! Woda niezdatna do picia na terenie gm. Głogówek. Może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych. Śledź komunikaty UM Głogówek" - czytamy w komunikacie RCB.

Głogówek. Bakterie coli w wodzie

"Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowywania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli" - czytamy w komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, Adama Piotrowskiego.

"Robimy wszystko, żeby zapewnić dostawy wody"

Jak poinformował nas starszy brygadier Tomasz Protaś z prudnickiej straży pożarnej, do pomocy zadysponowano trzy jednostki strażaków. - Transportujemy do gminy Głogówek wypożyczone od służb wodociągowych okolicznych miejscowości zbiorniki przeznaczone do transportu wody pitnej. Następnie zostaną one napełnione czystą, zdatną do picia wodą i będą dystrybuowane wśród mieszkańców - powiedział strażak.