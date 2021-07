Zamaskowani, z pistoletami napadli na dwóch nastolatków, zabrali im smartfony i 50 złotych

30 czerwca późnym wieczorem przy ulicy Sobótki w Gliwicach doszło do rozboju na dwóch nastolatkach. Jak opowiedzieli policji 14-latkowie, podeszli do nich dwaj zamaskowani mężczyzn. Mieli na twarzach tak zwane kominy, a w rękach pistolety. Grożąc bronią, mieli zażądać od chłopców wydania cennych przedmiotów oraz pieniędzy.

Pierwszy podejrzany zatrzymany po kilku godzinach

Policjanci mieli skąpe informacje. Wiadomo było, że sprawcy działali we dwójkę, że byli młodzi, w wieku od 20 do 25 lat. Ofiary określiły też mniej więcej ich wzrost. Mimo to po kilku godzinach, dzięki znajomości środowiska przestępczego w swoim mieście i pracy operacyjnej, wytypowali podejrzanych. Namierzyli i zatrzymali już jednego z nich. To 23-latek, karany wcześniej za przestępstwa przeciwko mieniu.