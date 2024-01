Zaginął Daniel Partyka. Szukają go matka, policja, miasto. Telefon mężczyzny zamilkł

Daniel Partyka wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Matka zgłosiła policji zaginięcie we wtorek wieczorem. Mężczyzna mieszka w Gliwicach, ma 26 lat. Jego telefon milczy, ale pomógł policji zawęzić rejon poszukiwań. Ktokolwiek widział 26-latka, proszony jest o pomoc.

Jak informuje policja w Gliwicach, zgłoszenie o zaginięciu otrzymali od rodziny we wtorek wieczorem. - Mężczyzna mieszka z matką. Miał przy sobie telefon, ale przy tak niskiej temperaturze bateria pada szybko - informuje Marek Słomski, rzecznik gliwickiej policji.

Rysopis zaginionego Daniela Partyki

Wszelkie informacje, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu Daniela Partyki, można kierować do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 12, telefon całodobowy 47 8592255 lub do najbliższej jednostki policji.