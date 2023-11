Wyjął siekierę i zaatakował kierowcę autobusu. "Żądał zatrzymania pojazdu"

czytaj dalej

Od czwartku na stacjach paliw do sprzedaży obowiązkowo jest wprowadzany zimowy olej napędowy. Termin 16 listopada jest ściśle określony w rozporządzeniu ministra do spraw gospodarki. Przepisy określają nie tylko termin, ale również parametry paliwa. Wyjaśniamy, co to oznacza dla kierowców.