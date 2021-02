Potężny wybuch w bloku. Nie był to gaz, podejrzenie padło na sprzęt do produkcji bimbru

Z mieszkania na parterze wyleciały wszystkie okna. 60-letni lokator uległ poparzeniu. Czteropiętrowy blok opuściło 33 mieszkańców. Na szczęście szybko mogli wrócić. Wykluczono eksplozję gazu. Podejrzenia padły na aparaturę do destylacji alkoholu.

Są podejrzenia, ale nie ma pewności, co wybuchło w mieszkaniu

Jak informuje rzecznik, kobiecie nic się nie stało, była w innym pomieszczeniu niż to, w którym doszło do eksplozji. Jej syn uległ poparzeniu. Został zabrany do szpitala, jego życiu nic nie zagraża.