Katowice Remontowali szpital, zostali na lodzie. "Widmo bankructwa". Druga strona upadku szpitali Mateusz Czajka |

Szpital w Pyskowicach przechodzi restrukturyzację w ramach ZSPG Źródło wideo: TVN24/Rafał Górczyński Źródło zdj. gł.: TVN24/Rafał Górczyński

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W kontekście upadku szpitali powiatowych zazwyczaj mówi się o problemie z dostępnością do opieki zdrowotnej, likwidacji oddziałów, opóźnionych wypłatach pensji dla pracowników lub o zwolnieniach. Tymczasem pojawił się nowy problem - przedsiębiorcy, którzy wykonują dla szpitala usługi lub dostarczają produkty i nie dostają za nie pieniędzy. Mniejsze firmy jedna niezapłacona na czas faktura może pociągnąć na dno - a wraz z nimi ich rodziny oraz pracowników. Tak też może być w przypadku Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego (ZSPG).