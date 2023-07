Po pierwszym wyroku w sprawie Natalii R. prokurator wycofał z sądu akt oskarżenia. Sprawa została umorzona

Prokuratura w Gliwicach wycofała akt oskarżenia wobec Natalii R., znanej w sieci jako Najjjka. Oskarżona była o szerzenie nienawiści wobec Ukraińców. W kwietniu została za to nieprawomocnie skazana wyrokiem nakazowym, od czego odwołał się jej obrońca. Teraz prokurator, po ponownym przeanalizowaniu akt uznał, że nie popełniła przestępstwa. - Jej działania zostały ocenione jako dopuszczalne - powiedziała nam Joanna Smorczewska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód wycofała z sądu akt oskarżenia wobec Natalii R. z Rybnika.

Jak informuje Joanna Smorczewska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, sprawa dotyczy Natalii R. i jej matki Bernadetty R. Kobiety usłyszały zarzuty z artykułów 256 i 257 Kodeksu karnego.

Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

"Brak jest znamion czynu zabronionego"

Jak przekazała Joanna Smorczewska, akt oskarżenia w tej sprawie został przesłany do Sądu Rejonowego 21 grudnia 2022 roku. 4 kwietnia 2023 roku zapadł nieprawomocny wyrok nakazowy, skazujący Najjjkę na pięć miesięcy prac społecznych. Odwołał się jej obrońca.

- Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wniosła o przekazanie jej akt postępowania, celem przeprowadzenia badania aktowego, w wyniku którego polecono wycofanie aktu oskarżenia wobec Natalii R - mówi nam Joanna Smorczewska.

Pismo - jak przekazała nam prokurator - zostało przesłane do sądu przez prokuratora rejonowego Gliwice-Wschód, czyli dysponenta aktu oskarżenia, 27 kwietnia 2023 roku. - Zgodnie z przepisami, które obecnie obowiązują, w przypadku, kiedy prokurator cofa akt oskarżenia, sąd umarza takie postępowanie - podkreśla nasza rozmówczyni.

Sąd Rejonowy w Rybniku umorzył to postępowanie 28 czerwca.

Jak informuje rzeczniczka, "prokurator badający akta wskazał, że brak jest znamion czynu zabronionego w działaniu Natalii R. Jej działania zostały ocenione jako dopuszczalne".

Dodała, że co do matki Bernadetty R. proces się toczy. Akt oskarżenia został wycofany tylko w części dotyczącej Natalii R.

"To nie koniec sprawy"

Sprawę skomentował także Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który zgłosił do prokuratury podejrzenie nawoływania przez Natalię R. do nienawiści na tle narodowym. Teraz ośrodek zapowiedział, że to jeszcze nie koniec sprawy.

"Wczoraj - 26.07.2023 - asystent Zbigniewa Ziobry Dariusz Matecki przyznał się, że to dzięki naciskowi Prokuratora Generalnego prokurator z Gliwic został zmuszony do wycofania z sądu aktu oskarżenia przeciwko młodej kobiecie, która usłyszała wyrok nakazowy za atakowanie Ukraińców. (...) W tej sytuacji Sąd Rejonowy w Rybniku nie miał wyjścia i musiał umorzyć postępowanie karne tuż przed jego rozpoczęciem. To jeszcze nie koniec. (...) Ziobro mógł wycofać akt oskarżenia przeciwko niej, ale tylko wtedy, gdy jest złożony przez oskarżyciela publicznego. Nie może jednak wycofać prywatnego aktu oskarżenia, który w najbliższych dniach złożymy - napisano na profilu ośrodka.

Tiktokowe filmy

Natalia R. w filmach publikowanych na TikToku komentowała wojnę w Ukrainie, a także krytykowała pomoc Ukraińcom. Mówiła, że prywatnie by w życiu nie przyjęła żadnej osoby właśnie z Ukrainy, bo ma ograniczone zaufanie. Stwierdziła też, że by się bała, że jak przyjmiemy to "oni się tutaj zalęgną i oni później zrobią coś nam".

Po wyroku nakazowym dodała kolejny filmik, w którym porównała swoją sytuację do Jezusa, mówiąc, że został zabity za niewinność, a ona skazana za coś, czego nie zrobiła.

