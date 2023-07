Prokuratura chce bezwzględnego więzienia dla organizatorów urodzin Hitlera. Apelacja od wyroku

Sąd uznał, że "obchody" urodzin Hitlera były publicznym propagowaniem nazizmu. Za to i inne przestępstwa sześciorgu uczestnikom tego spotkania wymierzył kary więzienia w zawieszeniu – od 3 miesięcy do roku. Prokuratura odwołała się od wyroku, domagając się bezwzględnego więzienia. Apelację zapowiadała także obrona, która uważa, że oskarżeni nie dopuścili się propagowania nazistowskiego ustroju.

Apelacja prokuratury: warunkowe zawieszenie jest bezzasadne

Jak dodała, w apelacji oskarżyciel publiczny domaga się takich kar, o jakie wnioskował w mowie końcowej przed wodzisławskim sądem; są w niej także inne, mniej istotne zarzuty dotyczące wyroku z I instancji. Apelacja prokuratury została przyjęta przez wodzisławski sąd i przesłana do Sądu Okręgowego w Rybniku, przed którym odbędzie się rozprawa odwoławcza. Rozpozna on odwołania od wyroku złożone zarówno przez prokuraturę, jak i obronę.

Przed sądem w Wodzisławiu Śląskim prokurator Agnieszka Marcińczyk wniosła o wymierzenie oskarżonym kar bezwzględnego więzienia - od 8 miesięcy do 1 roku i 4 miesięcy. Obrona domagała się uniewinnienia przekonując, że impreza nie miała publicznego charakteru, tylko prywatny, a zatem – w myśl Kodeksu karnego - udział w niej nie podlega odpowiedzialności karnej. Obrońcy przekonywali też, że osoby, odpowiadające w procesie nie propagowały nazizmu, a ich spotkanie było "żartem", "happeningiem", "zabawą" zorganizowaną w gronie znajomych.

Wyrok w pierwszej instancji

Sąd I instancji podzielił stanowisko prokuratury, że "obchody" zostały zorganizowane w publicznym, widocznym i często odwiedzanym miejscu, a organizator musiał mieć świadomość, że przebieg imprezy mogą widzieć osoby postronne. Organizator nie zamierzał kryć się z "obchodami"; to nie była prywatna impreza - mówił przewodniczący składu orzekającego podając ustne motywy rozstrzygnięcia.

Na rok więzienia wodzisławski sąd skazał głównego oskarżonego, Mateusza S. - b. szefa zdelegalizowanego już stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność" i organizatora imprezy. To on rozesłał przez internet znajomym ponad 80 zaproszeń z programem "uroczystości" w postaci plakatu, na którym znalazły się m.in. godło III Rzeszy, swastyka i wizerunek Hitlera. Podczas spotkania, wraz z innymi osobami, używając mundurów nazistowskich i innych symboli tego ustroju, pochwalał rządy Hitlera, jego zdolności przywódcze i głoszone wartości. Za to przestępstwo Mateusz S. został skazany na 11 miesięcy więzienia.