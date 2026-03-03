Jechał z prędkością 206 kilometrów na godzinę. To drogowy recydywista

Pędził autostradą ponad 200 km/h Źródło: Śląska policja

Policjanci z komisariatu autostradowego w Gliwicach podczas patrolowania A4 zauważyli kierowcę mercedesa, który jechał bardzo szybko. Urządzenie pomiarowe wskazało 206 kilometrów na godzinę. Zatrzymali kierowcę do kontroli. Za kierownicą siedział 33-latek z powiatu gorlickiego.

"Działał w warunkach recydywy drogowej. Policjanci byli więc zobligowani do nałożenia mandatu w wysokości dwukrotności wyjściowej kwoty. I tak w kilka sekund 33-latek wypracował sobie grzywnę w wymiarze czterech tysięcy złotych, a na jego konto trafiło 14 punktów" – przekazała w komunikacie śląska policja.

Na A4 jechał z prędkością 206 kilometrów na godzinę Źródło: Śląska policja

Respektowanie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości, to polisa bezpieczeństwa, w którą możemy zainwestować za każdym razem, gdy zasiadamy za kierownicą naszych pojazdów. W razie jakiejkolwiek nieprzewidzianej sytuacji, każdy nadmierny kilometr na naszym liczniku, może sprawić, że nie zdążymy podjąć reakcji. Nie zostawiajmy naszego bezpieczeństwa przypadkowi, weźmy je w nasze ręce. policja

Opracowała Svitlana Kucherenko