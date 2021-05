18-letnia Ola ma autyzm. O zgodę na jej szczepienie rodzice musieli prosić sąd

Rodzina Oli z Gliwic spędza urlopy za granicą, bo córka lubi wodę, a w Polsce z pogodą jest różnie. By nie mieć przeszkód z wyjazdem w tym roku, postanowili się wszyscy zaszczepić przeciwko COVID-19. Także córkę, która cierpi na niepełnosprawność intelektualną i autyzm. - Nie lubi lekarzy, dlatego szczepienie wydawało się prostsze niż testowanie córki - mówi Małgorzata Leśnik, mama Oli.

28 kwietnia Ola skończyła 18 lat i decyduje za siebie. Ale niepełnosprawność utrudnia jej komunikowanie się ze światem. W efekcie nie mogła wyrazić świadomej zgody na szczepienie. Rodzice też nie mogli tego zrobić, bo dotąd nie chcieli ubezwłasnowalniać córki. Konieczne stało się więc wystąpienie o zgodę na szczepienie Oli do sądu.

Lekarz zdjął fartuch i zaszczepił Olę w samochodzie

Jak mówi Małgorzata Leśnik, na zgodę gliwickiego sądu czekali trzy tygodnie. Sąd musiał najpierw zapoznać się z opinią lekarza prowadzącego Oli oraz lekarza psychiatry. Tę drugą, jak mówi mama nastolatki, uzyskali po wizycie prywatnej, bo nie mieli czasu czekać na wizytę do psychiatry finansowaną przez NFZ. Na szczepienie pojechali do punktu w hali lodowiska "Tafla" w Gliwicach.

Ola została w samochodzie, mama poszła sama do gabinetu, by oszczędzić córce widoku białych kitli.

- Powiedziałam lekarzowi, że jestem od Oli - opowiada pani Małgorzata. - Pan doktor zaczął się już rozbierać z fartucha. Ale mówię, że jest problem, bo Ola ma dzisiaj zły dzień. Pan bez zastanowienia powiedział: to ja wyjdę do samochodu i tam ją zaszczepię. I tak się stało. Ola chyba już wiedziała o co chodzi, dostała plaster (ona na plasterek zawsze czeka po zabiegu), a teraz czekamy na drugą dawkę.