Katowice Odławiał miejskie gołębie i trzymał w "skrajnie złych warunkach" Oprac. Mateusz Czajka |

Z posesji zabrali 27 miejskich gołębi Źródło wideo: OTOZ - Inspektorat w Gliwicach Źródło zdj. gł.: KMP w Gliwicach

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Policjanci z Gliwic wraz z inspektorkami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt weszli na posesję mieszkańca, który miał odławiać i przetrzymywać miejskie gołębie. Na stronie lokalnej komendy opublikowano nagranie z interwencji.

"Na miejscu okazało się, że 27 gołębi miejskich było przetrzymywanych w skrajnie złych warunkach, bez dostępu do wody, co stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia" - poinformowała na swojej stronie Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Ptaki zostały zabrane i przekazane pod opiekę Fundacji Gruszętnik.

W sprawie prowadzone jest postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wschód w Gliwicach. Dotyczy znęcania się nad zwierzętami. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.

Z posesji zabrali 27 gołębi Źródło zdjęcia: KMP w Gliwicach

Źródło: Google Maps