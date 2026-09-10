Odławiał miejskie gołębie i trzymał w "skrajnie złych warunkach"
Policjanci z Gliwic wraz z inspektorkami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt weszli na posesję mieszkańca, który miał odławiać i przetrzymywać miejskie gołębie. Na stronie lokalnej komendy opublikowano nagranie z interwencji.
"Na miejscu okazało się, że 27 gołębi miejskich było przetrzymywanych w skrajnie złych warunkach, bez dostępu do wody, co stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia" - poinformowała na swojej stronie Komenda Miejska Policji w Gliwicach.
Ptaki zostały zabrane i przekazane pod opiekę Fundacji Gruszętnik.
W sprawie prowadzone jest postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wschód w Gliwicach. Dotyczy znęcania się nad zwierzętami. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl