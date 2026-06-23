Nie było zatrzymania "króla dopalaczy". Prokuratura wycofuje wcześniejsze informacje
We wtorek rano prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Generalnej przekazała nam, że Dawid Bratko został zatrzymany po tym, jak Polska skierowała drogą dyplomatyczną wnioski o jego wydanie. - Do zatrzymania Dawida B. doszło 16 kwietnia 2026 roku na terenie wyspy Zanzibar. Oficjalne pisma w sprawie jego zatrzymania i wydania zostały wysłane pod koniec 2025 roku - mówiła w rozmowie z TVN24 prokurator Anna Adamiak. Jak dodała, "król dopalaczy" miał przebywać w areszcie ekstradycyjnym, a tanzańskie służby zwróciły się do Polski o dodatkowe informacje w tej sprawie.
Kilka godzin później okazało się jednak, że ta informacja była nieprawdziwa. We wtorek po południu prokurator Adamiak przesłała wiadomość SMS, w której sprostowała swoje wcześniejsze słowa. "Uprzejmie informuję, że przekazana wczoraj informacja o zatrzymaniu Dawida B. na terytorium Tanzanii okazała się nieprawdziwa. Przepraszam za zaistniałą sytuację oraz przekazanie błędnej informacji. Uzyskałam ją z Biura Współpracy Międzynarodowej PK (Prokuratury Krajowej, red.), w którego kompetencji pozostają postępowania ekstradycyjne. Jeszcze raz przepraszam za wszelkie niedogodności wynikające z udzielenia błędnej informacji" - napisała.
W efekcie okazało się, że informacja o zatrzymaniu Dawida Bratko nie była prawdziwa, a jej źródłem był błąd komunikacyjny pomiędzy Biurem Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej a Prokuraturą Generalną.
"Król dopalaczy" ścigany od lat
Dawid Bratko figuruje w policyjnych bazach jako osoba ścigana listem gończym.
Sąd w Łodzi w 2023 roku prawomocnie skazał mężczyznę na cztery lata i dziesięć miesięcy więzienia za produkcję i handel dopalaczami. Skazany nie stawił się w sądzie. Od tamtej pory jest poszukiwany.
Bratko zdobył rozgłos, gdy rozwinął największą w Polsce sieć sprzedaży dopalaczy - miał 127 sklepów. Produkując dopalacze wykorzystywał luki prawne, zanim przepisy zrównały te substancje z narkotykami.
Bratko wzbudzał też kontrowersje swoimi wypowiedziami - klientów określał między innymi mianem "debili".