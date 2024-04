Śpiewok dwa dni temu napisał w mediach społecznościowych, że "Kuczyńska-Budka sabotuje budowę szpitala i chce wyrzucić do kosza kilkuletnią pracę miasta i zarządu szpitala". Sąd – na wniosek kontrkandydatki – zakazał mu rozpowszechniania informacji o rzekomym sabotażu, a także nakazał publikację przeprosin oraz sprostowania. - Złożymy zaskarżenie tego orzeczenia (…) To moja subiektywna ocena działalności pani Kuczyńskiej-Budki i to jest ocena, a nie fakt, więc moim zdaniem sąd powinien to inaczej rozstrzygnąć – powiedział Śpiewok w rozmowie.