Katowice Na drodze krajowej spłonęła naczepa z "niebezpiecznym ładunkiem" Mateusz Czajka |

Nad miejscem pożaru naczepy unosił się jasny dym Źródło wideo: Twojemedia.tv Źródło zdj. gł.: KMP w Gliwicach

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Na krajowej "88" w okolicy węzła Kleszczowie, gdzie z trasy można zjechać na autostradę A4, spłonęła naczepa ciężarówki. Strażacy zostali poinformowani o zdarzeniu tuż po godzinie 10.30. Do akcji skierowano siedem zastępów.

"Paliła się naczepa przewożąca materiał niebezpieczny w postaci 216 beczek z odpadem po myciu fosforu" - poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Strażacy gasili naczepę na krajowej "88" Źródło zdjęcia: Twojemedia.tv

Na profilu Twojemedia.tv opublikowano nagranie, na którym widać słup jasnego dymu nad drogą.

Droga na wysokości Kleszczowa jest dalej zablokowana

Rzecznik gliwickiej straży pożarnej, st. kpt. Damian Dudek przekazał nam po godzinie 13. że pożar jest już ugaszony, a strażacy zmywają jezdnię. Dodał, że "88" w obu kierunkach jest dalej zablokowana.

Na DK88 doszło do pożaru naczepy z materiałem niebezpiecznym Źródło zdjęcia: KMP w Gliwicach

- Na miejsce wysłano inspektorów WIOŚ. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wysłało również próbobiorców, którzy będą prowadzili badania - przekazała tvn24.pl Małgorzata Zielonka, naczelniczka wydziału administracyjno-organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Utrudnienia nie dotyczą samej autostrady A4, która - jak podała policja - jest przejezdna w obu kierunkach.

Źródło: Google Maps