Na drodze krajowej spłonęła naczepa z "niebezpiecznym ładunkiem"
Na krajowej "88" w okolicy węzła Kleszczowie, gdzie z trasy można zjechać na autostradę A4, spłonęła naczepa ciężarówki. Strażacy zostali poinformowani o zdarzeniu tuż po godzinie 10.30. Do akcji skierowano siedem zastępów.
"Paliła się naczepa przewożąca materiał niebezpieczny w postaci 216 beczek z odpadem po myciu fosforu" - poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
Na profilu Twojemedia.tv opublikowano nagranie, na którym widać słup jasnego dymu nad drogą.
Droga na wysokości Kleszczowa jest dalej zablokowana
Rzecznik gliwickiej straży pożarnej, st. kpt. Damian Dudek przekazał nam po godzinie 13. że pożar jest już ugaszony, a strażacy zmywają jezdnię. Dodał, że "88" w obu kierunkach jest dalej zablokowana.
- Na miejsce wysłano inspektorów WIOŚ. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wysłało również próbobiorców, którzy będą prowadzili badania - przekazała tvn24.pl Małgorzata Zielonka, naczelniczka wydziału administracyjno-organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.
Utrudnienia nie dotyczą samej autostrady A4, która - jak podała policja - jest przejezdna w obu kierunkach.