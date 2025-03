Miał zabić za zaczepienie jego dziewczyny. Zapadł wyrok

Do zdarzenia doszło w Gliwicach Źródło: Google Earth

Arkadiusz J. został oskarżony przez prokuraturę o zabójstwo mężczyzny, który na ulicy zaczepił jego partnerkę. Miał zadać Dariuszowi G. wiele ciosów nożem. Właśnie zapadł wyrok w tej sprawie.

Sąd Okręgowy w Gliwicach skazał Arkadiusza J. na 12 lat więzienia za zabójstwo. Prokuratura już zapowiedziała złożenie apelacji – według oskarżyciela kara jest zbyt łagodna.

Śmierć na moście

Do zabójstwa miało dojść w nocy z 10 na 11 listopada 2023 r. w Gliwicach.

"Arkadiusz J. wraz ze swoją dziewczyną wracali ze spotkania towarzyskiego, podczas którego pokłócili się i zdecydowali o powrocie do Gliwic. Para wysiadła w Centrum Przesiadkowym w Gliwicach, a następnie podróżowała kolejnym autobusem, by ostatecznie wysiąść z autobusu w centrum Gliwic, w rejonie ulicy Zwycięstwa. Następnie oboje udali się w kierunku restauracji" – opisuje feralną noc Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Na moście nad rzeką Kłodnicą para spotkała Dariusza G. Mężczyzna miał zaczepić dziewczynę.

"Widząc to, oskarżony Arkadiusz J. podszedł do obojga, a następnie pomiędzy nim a pokrzywdzonym wywiązała się szarpanina, podczas której obaj atakowali się wzajemnie.(...) W czasie szarpaniny zarówno oskarżony, jak i pokrzywdzony zadawali sobie nawzajem ciosy, kopali się. Oskarżony kopał i uderzał pokrzywdzonego, używając noża i spowodował u pokrzywdzonego liczne obrażenia w postaci ran kłutych klatki piersiowej i tułowia oraz ran ciętych głowy" - czytamy w komunikacie. Kobieta miała początkowo próbować rozdzielić mężczyzn, a gdy to nie odniosło skutku, udała się do pobliskiej restauracji.

Według sekcji zwłok bezpośrednią przyczyną śmierci Dariusza G. było ugodzenie nożem w lewą tylną część szyi.