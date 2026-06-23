Katowice "Król dopalaczy" zatrzymany. Dawid Bratko jest na Zanzibarze w Tanzanii Oprac. Rafał Molenda |

Proces "króla dopalaczy" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grzegorz Michałowski/PAP

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Zatrzymanie przerywa wieloletnią historię ucieczki jednego z najbardziej rozpoznawalnych przestępców związanych z rynkiem dopalaczy w Polsce. Choć do ujęcia Bratki doszło wiosną, informacje na ten temat pojawiły się dopiero teraz. Ujawnił je Onet.

Jak przekazała nam prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Generalnej, Dawid Bratko został zatrzymany po tym, jak Polska skierowała drogą dyplomatyczną wnioski o jego wydanie.

- Do zatrzymania Dawida B. doszło 16 kwietnia 2026 roku na terenie wyspy Zanzibar. Oficjalne pisma w sprawie jego zatrzymania i wydania zostały wysłane pod koniec 2025 roku - powiedziała w rozmowie z TVN24 prokurator Anna Adamiak. "Król dopalaczy" przebywa obecnie w areszcie ekstradycyjnym. - Tanzańskie służby zwróciły się do Polski o dodatkowe informacje w jego sprawie, jednak prokuratura nie ujawnia szczegółów tego wniosku - dodaje Anna Adamiak.

Po zatrzymaniu polska strona skierowała drogą dyplomatyczną notę z pytaniem o termin wydania Bratki. Pismo - jak się dowiedzieliśmy - zostało wysłane w czerwcu. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, która prowadzi sprawę, czeka na odpowiedź władz Tanzanii. Sprawa jest utrudniona ze względu na to, że Polska nie ma umowy z Tanzanią w zakresie współpracy w sprawach karnych, a tym bardziej w sprawach ekstradycji. Korespondencja odbywa się kanałami dyplomatycznymi. Tanzania należy jednak do Interpolu - międzynarodowej organizacji policyjnej, która koordynuje współpracę organów ścigania w 196 krajach.

"Król dopalaczy" ścigany od lat

Dawid Bratko figuruje w policyjnych bazach jako osoba ścigana listem gończym.

List gończy za Dawidem Bratko Źródło zdjęcia: policja.gov.pl

Sąd w Łodzi w 2023 roku prawomocnie skazał mężczyznę na cztery lata i dziesięć miesięcy więzienia za produkcję i handel dopalaczami. Skazany nie stawił się w sądzie. Od tamtej pory jest poszukiwany.

Dawid Bratko w swoim sklepie w Łodzi (2010 rok) Źródło zdjęcia: Grzegorz Michałowski/PAP

Bratko zdobył rozgłos, gdy rozwinął największą w Polsce sieć sprzedaży dopalaczy - miał 127 sklepów. Produkując dopalacze wykorzystywał luki prawne, zanim przepisy zrównały te substancje z narkotykami.

Bratko wzbudzał też kontrowersje swoimi wypowiedziami - klientów określał między innymi mianem "debili".

O powrocie do Polski zdecydują procedury dyplomatyczne i prawne. Na razie polskie władze czekają na odpowiedź Tanzanii. To ona przesądzi, czy "Król dopalaczy" trafi w Polsce do więzienia.