Katowice Klienci płacili, ale sprzętu nie dostawali. Pieniądze trafiały na kryptowalutowe rachunki Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wyłudzali pieniądze przy sprzedaży koparek i ciągników. CBZC zatrzymało siedem osób Źródło wideo: CBZC Źródło zdj. gł.: CBZC

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Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód i funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej podejrzewanej o oszustwa przy sprzedaży maszyn budowlanych w sieci.

"Przestępczy proceder polegał na sprzedaży m.in. koparek, wózków widłowych oraz ciągników na portalu sprzedażowym. Następnie członkowie grupy dokonywali wypłaty pieniędzy w bankomatach lub transferowali środki pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi, aby w konsekwencji dokonać wpłat na poczet rachunków prowadzonych w kryptowalutach. Działalność grupy trwała co najmniej od listopada 2025 roku" - wyjaśniło w komunikacie CBZC.

Wyłudzali pieniądze przy sprzedaży koparek i ciągników Źródło zdjęcia: CBZC

Zartrzymali siedem osób

CBZC poinformowało, że funkcjonariusze zatrzymali siedem osób, które usłyszały zarzuty "udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa".

Wobec wszystkich zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat.

CBZC zatrzymało siedem osób Źródło zdjęcia: CBZC

CBZC przekazało, że "w trakcie dwudziestu przeszukań na terenie Śląska oraz innych województw funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, dokumentację bankową, karty bankomatowe, urządzenia elektroniczne oraz telefony komórkowe".

Dokonano również blokad rachunków bankowych należących do sprawców. Sprawa ma charakter rozwojowy.