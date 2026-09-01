Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Klienci płacili, ale sprzętu nie dostawali. Pieniądze trafiały na kryptowalutowe rachunki

|
Wyłudzali pieniądze przy sprzedaży koparek i ciągników
Wyłudzali pieniądze przy sprzedaży koparek i ciągników. CBZC zatrzymało siedem osób
Źródło wideo: CBZC
Źródło zdj. gł.: CBZC
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Oferowali w sieci koparki, ciągniki i wózki widłowe. Klienci zamawiali i płacili, ale sprzętu nie otrzymywali. Według śledczych pieniądze trafiały na rachunki związane z kryptowalutami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali siedem osób.

Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód i funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej podejrzewanej o oszustwa przy sprzedaży maszyn budowlanych w sieci.

"Przestępczy proceder polegał na sprzedaży m.in. koparek, wózków widłowych oraz ciągników na portalu sprzedażowym. Następnie członkowie grupy dokonywali wypłaty pieniędzy w bankomatach lub transferowali środki pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi, aby w konsekwencji dokonać wpłat na poczet rachunków prowadzonych w kryptowalutach. Działalność grupy trwała co najmniej od listopada 2025 roku" - wyjaśniło w komunikacie CBZC.

Wyłudzali pieniądze przy sprzedaży koparek i ciągników
Wyłudzali pieniądze przy sprzedaży koparek i ciągników
Źródło zdjęcia: CBZC

Zartrzymali siedem osób

CBZC poinformowało, że funkcjonariusze zatrzymali siedem osób, które usłyszały zarzuty "udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa".

Wobec wszystkich zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat.

CBZC zatrzymało siedem osób
CBZC zatrzymało siedem osób
Źródło zdjęcia: CBZC

CBZC przekazało, że "w trakcie dwudziestu przeszukań na terenie Śląska oraz innych województw funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, dokumentację bankową, karty bankomatowe, urządzenia elektroniczne oraz telefony komórkowe".

Dokonano również blokad rachunków bankowych należących do sprawców. Sprawa ma charakter rozwojowy. 

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
58 min
pc
Zondacrypto i Michał Moskal. "Niezręcznie to jest siorbać przy obiedzie"
Kawa na ławę
39 min
2201_chirurzka_2
Pani mnie będzie operować?
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
CBZCOszustwa internetowe
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
statek kosmiczy sojuz progress shutterstock_1371521279
Rosyjski pośpiech. Porażka odpowiedzi na Starlinka
BIZNES
Nowe studio Faktów i TVN24
Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy!
BIZNES
imageTitle
Barcelona uwierzyła w Jesusa. Zastąpi "Lewego"
EUROSPORT
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Konflikt radnej KO z taksówkarzem. Ugoda i decyzja prokuratury
Trójmiasto
Ulewy, deszcz
Z wyżu do niżu. Nadchodzą dni z ulewami i burzami
METEO
Władimir Putin, John Ratcliffe
Nowe doniesienia po wizycie szefa CIA w Moskwie
Świat
Zderzenie w Raszynie
Dwie kolizje w ciągu kilkunastu minut. Kierowca wydmuchał półtora promila
WARSZAWA
"Tęsknię za Tobą Czechu" - baner o takiej treści zawisł na brzegu Olzy w 2020 roku podczas pandemii COVID-19
Polacy kontra Czesi? Na pograniczu mówią zupełnie co innego
Cezary Paprzycki
Katedra Poznańska
Archidiecezja pozywa rodzinę, w tym 14-latkę
Poznań
52-latek usłyszał zarzuty
Przełom po 24 latach, podejrzany o gwałt zatrzymany
Katowice
imageTitle
Raków ogłosił nazwisko nowego trenera
EUROSPORT
Japońskie obligacje - kurs
Globalna wyprzedaż. Tego nie było od 1996 roku
BIZNES
Nowy premier Kanady Mark Carney
Premier Kanady zachęca do udziału w "najbardziej spektakularnej" imprezie na świecie
Świat
Król Hakon VIII i księżniczka Ingrid Alexandra
"Przyrzekam i przysięgam". Nowy król zaprzysiężony
Świat
Edyta Marchelska-Groszfeld jest starostą powiatu zambrowskiego
Starosta twierdzi, że minister rolnictwa groził jej i jej rodzinie. Ten zaprzecza
Białystok
Koń z opaską na języku, Tor Służewiec, Gala Derby, 5 lipca 2026 roku
Opaskami mocują koniom języki do żuchwy. Jest śledztwo
Martyna Sokołowska
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Grzmi na chłodnych frontach
METEO
Pattaya, Tajlandia
Amerykański okręt wpływa do portu w Tajlandii. Miasto szykuje dodatkowe patrole policji
Świat
kobieta smutek twarz shutterstock_2103416738
Seniorzy z tej grupy wypadali najgorzej. Chodzi o kontakty z dziećmi
Anna Bielecka
Nepalscy ratownicy przeszukują tunele pod elektrownią wodną z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
Przeczesują tunele kamerą termowizyjną. "Nasze nadzieje się rozwiały"
METEO
Groził partnerce, że zabije jej psa. Spełnił groźbę (zdjęcie ilustracyjne)
Gdy usłyszała ukraiński, zaczęła szarpać za włosy nastolatkę
WARSZAWA
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant oskarżony po akcji zatrzymania oszusta. Był zawieszony, wrócił do służby
Wrocław
Brandenburg
Ładunki wybuchowe w pobliżu niemieckiej elektrowni. 20 kilometrów przy polskiej granicy
BIZNES
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w wieżowcu, osiem zarzutów dla 74-latka
Katowice
Dentysta pierwszego kontaktu
NFZ zmienia wizyty u dentysty dla dzieci. Powód może zaskakiwać
Zdrowie
Jarosław Kaczyński
Wystąpienie Kaczyńskiego bez pytań. "Kpina z ludzi"
Polska
Tim Cook
Nowy lider w Apple. "Zmieni się mój tytuł"
BIZNES
Co udostępnia Zbigniew Ziobro
"Islam wypowiedział wojnę Zachodowi"? Co udostępnia Zbigniew Ziobro
Zuzanna Karczewska
Mariusz Błaszczak
"Były szef MON podważył sens istnienia NATO"
Polska
Pożar na skrzyżowaniu Jasielskiej i Racławickiej
W śmieciarce zapaliły się odpady
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica