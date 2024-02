Używali pistoletów, siekier, maczet i kijów bejsbolowych. Kolejnych ośmiu pseudokibiców stanie przed sądem

Przed sądem okręgowym w Gliwicach stanie kolejnych ośmiu pseudokibiców jednego ze śląskich klubów sportowych, podejrzanych między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Prokuratura oskarżyła ich o popełnienie 47 przestępstw.

Współpraca śląskiego pionu Prokuratury Krajowej oraz policjantów komendy wojewódzkiej i Centralnego Biura Śledczego w Katowicach zakończyła się kolejnym aktem oskarżenia w sprawie gangu powiązanego ze śląskimi pseudokibicami. Prokurator oskarżył osiem osób o popełnienie 47 przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym.

Narkotyki, ustawki i pranie brudnych pieniędzy

Rzecznik prasowy CBŚP podinspektor Iwona Jurkiewicz przekazała, że jej członkowie zajmowali się obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych oraz popełnianiem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. - Wśród zatrzymanych było siedmiu mężczyzn w wieku od 24 do 41 lat i 29-letnia kobieta. Przestępczy proceder polegał między innymi na wytwarzaniu narkotyków w warunkach domowych i wprowadzaniu ich na rynek, organizowaniu tak zwanych ustawek, zmuszaniu przemocą do określonego zachowania i praniu brudnych pieniędzy. Do popełniania przestępstw oskarżeni używali broni palnej i niebezpiecznych narzędzi, takich jak: siekiery, maczety, kije bejsbolowe i kastety - poinformowała komisarz Sabina Chyra-Giereś z komendy policji w Katowicach.

Kolejne zatrzymania pseudokibiców na śląsku CBŚP

197 osób oskarżonych

Akt oskarżenia obejmuje łącznie 47 przestępstw popełnionych przez ośmiu oskarżonych w okresie od 2014 do połowy 2021 roku. Jest to 20 akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym gangu, dotychczas prokurator oskarżył już łącznie 197 osób. "Prokurator zarzucił oskarżonym kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków w postaci marihuany i amfetaminy. Kolejne zarzuty dotyczą szeregu czynów przeciwko życiu i zdrowiu, to jest bójki i pobicia, uszkodzenia ciała, w tym w szczególności tak zwane ustawki i pobicia kibiców innych drużyn również skutkujące ciężkimi uszczerbkami na zdrowiu. Poza tym zarzuty obejmują rozboje z użyciem niebezpiecznych narzędzi, wymuszenia rozbójnicze" - przekazał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Będą kolejne zatrzymania

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura przekazała, że postępowanie w tej sprawie toczyło się od początku 2017 roku, a kolejne zatrzymania w sprawie przeprowadzane były od listopada 2017 do września 2021 roku. "Spośród ponad stu zatrzymanych kilku podejrzanych podjęło decyzję o rozpoczęciu współpracy z organami postępowania, w wyniku czego podczas przesłuchań ujawnili szczegóły dotyczące działalności grupy oraz przestępstw popełnionych przez jej członków - dodała. Prokurator zabezpieczył mienie o wartości blisko miliona złotych. Ponadto w wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i marihuany, broń palną, amunicję, kamizelkę kuloodporną, siekiery, maczety, pałki teleskopowe, kominiarki oraz gadżety świadczące o przynależności klubowej. To kolejne zatrzymania w tej sprawie. Pierwsze uderzenie w gang nastąpiło w listopadzie 2017 roku, kiedy zatrzymano 11 osób. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania.

