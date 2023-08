Jest projekt budowy nowego szpitala, ale nie ma pieniędzy. Miasto czeka na środki z KPO

W Gliwicach może powstać nowoczesny szpital. Miasto ma projekt, ale nie ma pieniędzy. Samorząd stracił fundusze przez reformę podatkową rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nadal nie może też korzystać z unijnych środków z Krajowego Programu Odbudowy. Miasto ogłosiło przetarg na budowę szpitala i... czeka. - Liczymy na to, że jesienią, po wyborach, kolejny polski rząd będzie w stanie porozumieć się z Brukselą i uruchomić te środki, które są Polsce i Polakom absolutnie należne - mówi na antenie TVN24 Łukasz Oryszczak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gliwicach.

Szacowany koszt budowy szpitala to - jak informuje rzecznik gliwickiego magistratu - nieco ponad miliard złotych. Miasto zabezpieczyło w budżecie na ten cel około 360 milionów złotych, resztę musi pokryć z zewnętrznych funduszy, ale środki z KPO od ponad roku są zablokowane.

I dodał: - My projekt budowy tego szpitala mamy już od ponad roku, bylibyśmy w stanie przeprowadzić postępowanie przetargowe i ten szpital w tej chwili by się budował.

Stracili przez reformę PiS

- Nie ma pieniędzy przede wszystkim z uwagi na reformy podatkowe Prawa i Sprawiedliwości, Polski Ład i również też wcześniejsze, z poprzedniego roku. Myśmy na tych reformach do tej pory - uwzględniając już rekompensaty, które przyznaje rząd - stracili około 200 milionów złotych jako miasto Gliwice, a do końca 2034 stracimy około 800 milionów. Natomiast ten szpital - jego wartość - to jest około miliarda złotych, więc straciliśmy mniej więcej tyle, ile kosztuje budowa tego szpitala - wyjaśnia Łukasz Oryszak.