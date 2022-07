Ginekolog skazany za molestowanie i gwałcenie pacjentek

Zakaz wykonywania zawodu

Po zawiadomieniu pacjentki

Sam na sam z pacjentką

Do zarzucanych mężczyźnie przestępstw miało dochodzić w trakcie badań ginekologicznych, gdy w gabinecie znajdowała się jedynie pacjentka i lekarz. Monzer M. został oskarżony o zgwałcenie lub doprowadzenie pacjentek do poddania się tzw. innej czynności seksualnej. Według śledztwa, do przestępstw miało dochodzić od co najmniej 2004 do 2018 roku w Zabrzu, Gliwicach i Knurowie.