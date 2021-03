4,5-letnia dziewczynka połknęła kulki magnetyczne, w szpitalu musieli usunąć jej część jelita

Dziewczynka miała podziurawione jelita z powodu połknięcia kulek magnetycznych. - To są silne magnesy i one w jelicie łączą się ze sobą, szczypią jelito od środka, uszkadzając jego ściany. Przyciągając się mocno, miażdżą ścianę jelita, doprowadzają do niedokrwienia i zmian martwiczych - wyjaśnia ordynator chirurgii w szpitalu miejskim w Gliwicach.

