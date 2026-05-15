Katowice Dwoje 18-latków zwabiło innego 18-latka do lasku i go pobiło Oprac. Mateusz Czajka |

Zatrzymani nastolatkowie otrzymali policyjny dozór.mp4

Policjanci z Gliwic zatrzymali dwoje nastolatków: 18-latkę i 18-latka, którzy są podejrzani o rozbój na swoim koledze. Powiedzieli mu, że chcą mu dać prezent na urodziny, aby wywabić go z domu. Poszli z nim do pobliskiego lasku. Chłopak został upokorzony i pobity.

"Młody mężczyzna był poniżany i zmuszany do wykonywania upokarzających poleceń. Kiedy odmówił zrealizowania jednego z nich, został kilkukrotnie uderzony oraz kopnięty przez napastników. W trakcie zdarzenia sprawcy zabrali należącego do pokrzywdzonego e-papierosa o wartości około 50 złotych, a następnie zażądali od niego pieniędzy" - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Sprawcy wszystko nagrywali telefonem. Grozili, że wyślą film znajomym i opublikują go w sieci.

Nastolatkom grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności

Dwoje nastolatków, którzy poniżali i bili kolegę, zostało zatrzymanych przez policję. Usłyszeli zarzut rozboju - grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Jak podaje policja, prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór.

