Wikary aresztowany pod zarzutem wykorzystywania seksualnego kobiety. Prokuraturę zawiadomiła kuria

20 stycznia, na polecenie prokuratora, policja zatrzymała księdza w jego gliwickiej parafii i doprowadziła do prokuratury. - Usłyszał on zarzut popełnienia przestępstw z artykułów: 198 i 197 paragraf 1 Kodeksu karnego, polegających na doprowadzeniu pełnoletniej kobiety do obcowania płciowego, poprzez wykorzystanie stanu jej bezradności wynikającego z jej stanu psychicznego oraz na tym, że przy użyciu przemocy zmusił ją do odbycia stosunku - mówi Piotr Wróblewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie.