Ciężarówka wywróciła się i leży w poprzek autostrady. Wysypał się ładunek
Na węźle Gliwice-Sośnica, gdzie łączy się autostrada A4 i A1 przewróciła się ciężarówka z naczepą i zatarasowała jezdnię na 316 kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Jak przekazała nam policja, nikomu nic się nie stało, jednak na asfalt wysypała się przewożona pasza. Przyczyną przewrócenia pojazdu był wystrzał opony.
Ciężarówka zablokowała jezdnię na autostradzie A4
- Ponieważ do wywrócenia doszło na węźle, można ominąć ten fragment autostrady drogą zbiorczą- powiedział tvn24.pl st. asp. Michał Tomanek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Jak dodał policjant, korki na A4 sięgają aż Zabrza. Utrudnienia nie mają jednak potrwać długo.
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Źródło: tvn24.pl