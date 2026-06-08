Katowice Ciężarówka wywróciła się i leży w poprzek autostrady. Wysypał się ładunek Oprac. Mateusz Czajka |

Wywrócona ciężarówka na węźle Gliwice-Sośnica na 316,4 km autostrady A4 Źródło wideo: KWP w Katowicach/KM PSP w Gliwicach Źródło zdj. gł.: Śląska Policja

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Na węźle Gliwice-Sośnica, gdzie łączy się autostrada A4 i A1 przewróciła się ciężarówka z naczepą i zatarasowała jezdnię na 316 kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Jak przekazała nam policja, nikomu nic się nie stało, jednak na asfalt wysypała się przewożona pasza. Przyczyną przewrócenia pojazdu był wystrzał opony.

Ciężarówka zablokowała jezdnię na autostradzie A4 Ciężarówka wywróciła się na autostradzie A4 Źródło zdjęcia: KM PSP w Gliwicach Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4 Źródło zdjęcia: Śląska Policja Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4 Źródło zdjęcia: Śląska Policja Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4 Źródło zdjęcia: Śląska Policja Ciężarówka wywróciła się na autostradzie A4 Źródło zdjęcia: KM PSP w Gliwicach Ciężarówka zatarasowała autostradę A4 na węźle Sośnica Źródło zdjęcia: czytelnik Ciężarówka wywróciła się na autostradzie A4 Źródło zdjęcia: KM PSP W Gliwicach Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4 Źródło zdjęcia: Śląska Policja

- Ponieważ do wywrócenia doszło na węźle, można ominąć ten fragment autostrady drogą zbiorczą- powiedział tvn24.pl st. asp. Michał Tomanek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Jak dodał policjant, korki na A4 sięgają aż Zabrza. Utrudnienia nie mają jednak potrwać długo.

Źródło: Google Maps

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