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Katowice

Ciężarówka wywróciła się i leży w poprzek autostrady. Wysypał się ładunek

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Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4
Wywrócona ciężarówka na węźle Gliwice-Sośnica na 316,4 km autostrady A4
Źródło wideo: KWP w Katowicach/KM PSP w Gliwicach
Źródło zdj. gł.: Śląska Policja
Po wystrzale opony ciężarówka z naczepą wywróciła się na bok i zatarasowała drogę. Na jezdnię rozsypał się ładunek paszy. Na węźle Sośnica w Gliwicach kierowców czekają kłopoty.

Na węźle Gliwice-Sośnica, gdzie łączy się autostrada A4 i A1 przewróciła się ciężarówka z naczepą i zatarasowała jezdnię na 316 kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Jak przekazała nam policja, nikomu nic się nie stało, jednak na asfalt wysypała się przewożona pasza. Przyczyną przewrócenia pojazdu był wystrzał opony.

Ciężarówka zablokowała jezdnię na autostradzie A4
Ciężarówka wywróciła się na autostradzie A4
Ciężarówka wywróciła się na autostradzie A4
Źródło zdjęcia: KM PSP w Gliwicach
Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4
Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4
Źródło zdjęcia: Śląska Policja
Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4
Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4
Źródło zdjęcia: Śląska Policja
Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4
Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4
Źródło zdjęcia: Śląska Policja
Ciężarówka wywróciła się na autostradzie A4
Ciężarówka wywróciła się na autostradzie A4
Źródło zdjęcia: KM PSP w Gliwicach
Ciężarówka zatarasowała autostradę A4 na węźle Sośnica
Ciężarówka zatarasowała autostradę A4 na węźle Sośnica
Źródło zdjęcia: czytelnik
Ciężarówka wywróciła się na autostradzie A4
Ciężarówka wywróciła się na autostradzie A4
Źródło zdjęcia: KM PSP W Gliwicach
Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4
Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4
Źródło zdjęcia: Śląska Policja

- Ponieważ do wywrócenia doszło na węźle, można ominąć ten fragment autostrady drogą zbiorczą- powiedział tvn24.pl st. asp. Michał Tomanek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Jak dodał policjant, korki na A4 sięgają aż Zabrza. Utrudnienia nie mają jednak potrwać długo.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Autostrada A4Gliwice
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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