Awaria oczyszczalni w Gliwicach. Część ścieków płynie bezpośrednio do rzeki

Na terenie centralnej oczyszczalni ścieków w Gliwicach (woj., śląskie) doszło do awarii osadnika wtórnego. Skutkowało to tym, że część ścieków, które trafiły do rzeki Kłodnicy, przeszła jedynie mechaniczne oczyszczenie. Próbki wody zostały pobrane do badań. Służby jak na razie nie stwierdziły śniętych ryb.