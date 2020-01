Złapał się za serce, upadł na przejściu dla pieszych i leżał pięć minut. Pomoc przyszła za późno

Na przejściu dla pieszych w centrum miasta starszy mężczyzna złapał się za serce i upadł. Ludzie zatrzymywali się, dzwonili na 112, ułożyli mężczyznę na boku, ale nikt nie ściągnął go z ulicy ani nie rozpoczął masażu serca. Po pięciu minutach leżącego zauważyli strażnicy miejscy i przystąpili do resuscytacji. Ale było już za późno.

Do tragedii doszło we wtorek o godzinie jedenastej na Placu Piastów w Gliwicach. To centrum miasta.

Najważniejsze minuty bez masażu serca

- 84-latek złapał się za serce i upadł na jezdnię - Marek Słomski, rzecznik policji w Gliwicach opowiada, co widać na nagraniu z monitoringu. - Przechodnie i kierowcy zatrzymywali się, ale nikt nie ściągnął mężczyzny z ulicy. Ktoś zadzwonił na numer alarmowy 112, inni ułożyli 84-latka w pozycji bocznej bezpiecznej. Ale to za mało. Nie można czekać na pogotowie. Natychmiast trzeba rozpocząć resuscytację, bo przy zatrzymaniu krążenia najważniejsze są pierwsze cztery minuty. Jeśli ktoś się obawia sztucznego oddychania ze względów higienicznych, to niech przynajmniej wykona masaż serca, uciska klatkę piersiową, uginając ją rytmicznie na około pięć centymetrów i - co ważne - niech robi to do przybycia profesjonalnej pomocy medycznej.