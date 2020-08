Zarzuty po wypadku, w którym zginęło dziewięć osób. "Twierdzi, że nie widział jadącego z przeciwka busa"

Od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia może grozi 67-letniemu kierowcy volkswagena, który - jak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury - nieumyślnie doprowadził do tragicznego zderzenia busa z autobusem. W wypadku w miejscowości Kleszczów w woj. śląskim zginęło dziewięć osób, a siedem zostało rannych.

Prokuratura w Gliwicach w poniedziałek przedstawiła zarzut 67-letniemu kierowcy, który miał doprowadzić do tragicznego wypadku w Kleszczowie na Śląsku. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w której śmierć poniosło dziewięć osób, a siedem odniosło obrażenia.

- Podejrzany nie odniósł się do treści zarzutu. Twierdził, że nie widział jadącego z przeciwka busa. Mówił, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Usłyszał tylko huk - powiedziała na zorganizowanej w poniedziałek konferencji prasowej Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach.

Mężczyźnie grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Śledczy chcą, żeby 67-latek trafił do aresztu. Wniosek o najsurowszy ze środków zapobiegawczych argumentują tym, że podejrzanemu grozi surowa kara i mógłby on wpływać na treść zeznań innych osób przesłuchiwanych w tej sprawie.