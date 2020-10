Matka nie żyje, trzyletnia dziewczynka jest w krytycznym stanie, świadkiem tragicznego potrącenia był ojciec

68-letni kierowca zjechał z drogi do rowu. Po około 25 metrach wyrzuciło go na podjazd do posesji, gdzie stała rodzina. Po potrąceniu 36-letnia kobieta zginęła na miejscu, a jej trzyletnia córka jest w ciężkim stanie. - Ojciec dziecka, mąż tej pani był świadkiem wypadku - mówi prokurator. Według biegłych na drodze nie było śladów hamowania.