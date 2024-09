Ewakuacja mieszkańców Kuźni Raciborskiej, obowiązuje do odwołania

Wyznaczono miejsca do ewakuacji ludności. Mieszkańcy Rudy zostaną przewiezieni do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego przy ul. Rogera 2, natomiast Rudy Kozielskiej do Remizy OSP, znajdującej się przy ul. Wildek. Mieszkańcy Kuźni Raciborskiej zostaną tymczasowo umieszczeni w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Klasztorna 9.