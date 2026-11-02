Katowice Dziecko uderzyło w bok autobusu. Z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala Oprac. Mateusz Czajka |

Na tym przejściu doszło do wypadku Źródło wideo: KMP w Jaworznie Źródło zdj. gł.: KMP w Jaworznie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

11-latek z Jaworzna jechał rowerem po chodniku przy ulicy Katowickiej. W tym samym kierunku jechał miejski autobus. Wstępne ustalenia miejscowej komendy policji mówią, że chłopiec prawdopodobnie wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w bok pojazdu.

"11-latek, który miał na głowie kask ochronny i posiadał kartę rowerową, z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Kierujący autobusem był trzeźwy" - przekazała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Jaworznie.

Do zdarzenia doszło 29 października około godziny 15. Mundurowi wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Źródło: Google Maps