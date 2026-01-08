Duży pożar pod Częstochową. Kilkanaście zastępów straży w akcji

Jak poinformował dyżurny Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Częstochowie, pali się hala należąca do zakładu produkującego kostkę brukową. - Informację o pożarze otrzymaliśmy o godzinie 16.31. Pali się hala o powierzchni około trzech tysięcy metrów kwadratowych - poinformował strażak.
Brak informacji o poszkodowanych
Ze wstępnych informacji wynika, że osoby przebywające na terenie hali zdążyły ją opuścić. Na miejscu jest 13 zastępów straży pożarnej.
