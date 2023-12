Od czwartku czekali na wylot z Dominikany. Samolot miał usterkę, LOT wysłał mechaników z Warszawy

Pani Dorota, która jest klientką biura Rainbow, przekazała, że od czwartku czeka na powrót do Polski. Samolot czarterowany przez PLL LOT, który miał lecieć do Katowic, pierwotnie miał wystartować 14 grudnia o godz. 17:55. - Mieliśmy wracać w czwartek po południu czasu lokalnego. Na lotnisku dostaliśmy voucher na 15 dolarów, za co nie udało się nam kupić nic konkretnego. Potem wróciliśmy do hotelu. Najdziwniejsze jest to, że informacja o zmianach wylotu pojawiała się tylko w części głównej tego hotelu, który jest ogromny. Od poniedziałku wielu z nas zaczyna pracę, a według mnie są małe szanse na to, że do tego czasu wrócimy. Oprócz tego parking przy lotnisku mamy opłacony do czwartku. To jest okres przedświąteczny, więc planowaliśmy już być w domu i nie liczyliśmy się z tak długim wyjazdem - skomentowała.