Wypadek na A1. Nie żyje kierowca, pasażer w szpitalu. Ich samochód wypadł z drogi, uderzył w barierę i dachował

czytaj dalej

Federalne Biuro Śledcze (FBI) przestrzega przed korzystaniem z publicznych stacji ładowania telefonów na lotniskach, w hotelach, czy centrach handlowych. Jak wskazano, mogą być one wykorzystane przez cyberprzestępców do przeprowadzenia ataków. O tym, czy taki cyberatak jest możliwy, czy jest opłacalny, i kto może być jego celem mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Adam Haertle z branżowego portalu zaufanatrzeciastrona.pl.