Dachowanie na A1. Za kierownicą siedział generał Roman Polko

Samochód kierowany przez generała Romana Polko zderzył się we wtorek wieczorem na autostradzie A1 z ciężarówką. - Prawdopodobnie straciłem koncentrację z powodu zmęczenia. Na szczęście, ze zdarzenia wyszedłem bez większych konsekwencji i, co istotniejsze, nikomu nie zrobiłem krzywdy - mówi tvn24.pl były szef jednostki specjalnej GROM.

We wtorek wieczorem dyżurny śląskiego Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa przekazał, że około godziny 21.10 na autostradzie A1 - na wysokości miejscowości Woźniki w województwie śląskim - w kierunku Gliwic doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Kierujący pojazdem osobowym miał z powodu zmęczenia zasnąć za kierownicą - w wyniku zderzenia jego samochód dachował.

- Dopiero potem dotarło do mnie, że z naczepą ciężarówki, w którą wjechałem wszystko było w porządku. Najprawdopodobniej to we mnie był problem. Straciłem koncentrację, a kto wie, czy faktycznie nie zasnąłem za kierownicą - mówi były szef GROM.

Bez "dzwonka ostrzegawczego"

- Dla mnie ważniejsze jest to, że nie doprowadziłem do sytuacji, że ktoś ucierpiał przeze mnie, przez mój błąd, przez brak koncentracji. Byłoby to niezmiernie trudne do zaakceptowania - mówi gen. Polko.