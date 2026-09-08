Katowice "Miał oczekiwać jej śmierci w wyniku pożaru". Biznesmen zatrzymany przez policję Anna Winiarska |

CBŚP zatrzymało biznesmena Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: CBŚP

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O sprawie poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji, którego funkcjonariusze zatrzymali 54-latka. Jak podają policjanci, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej miał zlecić "działania prowadzące do ciężkiego uszkodzenia ciała, a nawet pozbawienia życia kilku osób".

Miała to być zemsta na osobach, które w jego ocenie przyczyniły się do niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia sprawy sądowej.

CBŚP zatrzymało biznesmena Źródło zdjęcia: CBŚP

"Wśród potencjalnych ofiar miały znaleźć się jego była żona, członek jej rodziny, dwoje funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich oraz sędzia. (…) Zdeterminowany mężczyzna miał podjąć próbę zlecenia przestępczego działania za pośrednictwem osoby, która w przeszłości odgrywała kluczową rolę w strukturach kilku grup przestępczych działających na terenie Śląska" - podaje CBŚP.

Jak dodają policjanci, sytuacja majątkowa podejrzanego pozwalała na zaoferowanie wysokiego wynagrodzenia za realizację zlecenia.

"Miał oczekiwać śmierci w wyniku pożaru"

Policja zebrała materiały, na podstawie których Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo. "Śledczy ustalili m.in. kanały komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a pośrednikiem, miejsca związane z przekazywaniem informacji dotyczących przyszłych ofiar, a także plan i terminy realizacji poszczególnych zleceń. Z ustaleń wynika, że mężczyzna miał precyzyjnie określać swoje oczekiwania dotyczące sposobu działania. W przypadku jednej z osób miał oczekiwać jej śmierci w wyniku pożaru wznieconego w miejscu zamieszkania" - czytamy w komunikacie.

54-latek został zatrzymany 26 sierpnia. Usłyszał cztery zarzuty dotyczące m.in. podżegania do naruszenia nietykalności cielesnej, spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia oraz podżegania do pozbawienia życia czterech osób. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

CBŚP zatrzymało biznesmena Źródło zdjęcia: CBŚP