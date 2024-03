Tragiczny finał poszukiwań seniorki. Ciało odnaleziono w szambie

czytaj dalej

Mateusz Żaboklicki we wtorek dołączył do grona zwycięzców programu "Milionerzy". Milion złotych zapewniła mu poprawna odpowiedź na pytanie o czworonogi, czyli tetrapody. Oprócz niego, po główną nagrodę sięgnęło jeszcze pięciu uczestników show. Ale pytań wartych milion padło w "Milionerach" więcej. Oto one.