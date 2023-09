Seksafera w parafii. Biskup prosi o modlitwę za księży. O mężczyźnie, który stracił przytomność, nie wspomina

Prokuratura mówi o pokrzywdzonym, Kościół o nim zapomina. Jego cierpienie przyćmiewa otoczka obyczajowa - mężczyzna świadczył usługi seksualne w służbowym mieszkaniu księdza. W reakcji na zdarzenie biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak napisał listy do księży i do parafian. W pismach nie ma mowy o gościu plebanii. Pokrzywdzonymi są "bardzo cierpiący wierni", "obolali i zawstydzeni księża", siostry zakonne i katecheci, którzy "nie zrobili nic złego", ale "bardzo cierpią i jest im bardzo trudno", Jezus i wreszcie "nasz brat, który dopuścił się gorszącego czynu".

Pożar w bazylice

Impreza w budynku parafii nie wyszłaby na jaw, gdyby nie groźny incydent. Mężczyzna, który miał świadczyć usługi seksualne, zemdlał i wezwano do niego pogotowie. Jednak ratownicy nie zostali wpuszczeni do mieszkania. Wtedy poprosili o pomoc policję. Sprawę jako pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza".

W czwartek sytuacja się zaogniła - późnym wieczorem ktoś podpalił drzwi bazyliki pw. NMP Anielskiej. "Przypinanie łaty wszystkim księżom z Dąbrowy Górniczej jest złe" - zareagował w piątek w liście do księży biskup Kaszak. I dalej napisał o ciężkiej posłudze duchownych. "My, kapłani, po tym okropnym wydarzeniu czujemy się zbici. I chociaż ogólnie przyjęta norma mówi 'leżącego się nie kopie', to nie brakuje takich, którzy wykorzystują tę sytuację, aby właśnie leżącego kopać" - dodał biskup, odwołując się do zniszczenia "perły Zagłębia Dąbrowskiego".