Ktoś podpalił drzwi kościoła w Dąbrowie Górniczej. Prokuratura: będziemy wiedzieli, kto to zrobił

Mają na celowniku podejrzewanego o podpalenie

- Z dużym prawdopodobieństwem będziemy wiedzieli, kto to zrobił - mówi Łubniewski i dodaje, że "nie skończy się to dla niego łagodnie". - Nie będzie to śledztwo z artykułu 288 Kodeksu karnego, czyli zniszczenia i uszkodzenia cudzego mienia, za co grozi kara do 5 lat więzienia, bo mamy do czynienia z zabytkiem. Zagrożenie karą będzie dużo wyższe - zapowiada prokurator.