Podpalił drzwi kościoła w Dąbrowie Górniczej. 38-latek z zarzutami

W czwartek wieczorem podpalono drzwi zabytkowej bazyliki w Dąbrowie Górniczej. To ta sama parafia, w której duchowni mieli uczestniczyć w imprezie z mężczyzną świadczącym usługi seksualne. Po pożarze policja zatrzymała 38-latka. Teraz usłyszał zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W sobotę prokuratura poinformowała o przedstawieniu zarzutów zatrzymanemu w sprawie. Jak przekazał Waldemar Łubniewski z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, dotyczą one sprowadzenia zdarzenia, które zagraża zdrowiu lub życiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach (zastosowanie ma tutaj ta druga kwalifikacja), a także uszkodzenia zabytku. - Za ten czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzany usłyszał taki zarzut, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Co do ich treści nie mogę informować. Prokurator po zakończeniu czynności zdecydował się wnioskować do sądu o tymczasowe aresztowanie - zrelacjonował Łubniewski. Rzecznik sosnowieckiej prokuratury dodał, że śledztwo w tej sprawie jest na początkowym etapie. Potrzebne będą m.in. opinia biegłego z zakresu pożarnictwa i przesłuchania świadków.