"Spotkanie towarzyskie" w budynku parafii. Interweniowało pogotowie i policja

Paweł Zalewski z Polski 2050, komentując w "Kropce nad i" w TVN24 interwencję policji wobec posłanki Kingi Gajewskiej, stwierdził, że "to wszystko była ewidentna prowokacja tylko i wyłącznie po to, aby uniemożliwić posłom Rzeczypospolitej rozmowę z obywatelami". - A gdyby to nie była posłanka, to co? Czy to znaczy, że wolno tak się zachowywać wobec kobiet? - pytała Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka klubu Koalicji Obywatelskiej.